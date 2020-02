Rechter Terror auch in Österreich?

Rechtsextreme Angriffe nehmen weltweit zu. Das zeigen vor allem die Taten in den letzten Jahren. Christchurch, El Paso oder Halle an der Saale - das sind die jüngsten Beispiele für Terroranschläge.

In Neuseeland wurden am 15. März 2019 bei den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen getötet, 49 weitere verletzt. Knapp fünf Monate später, am 3. August, kommt es in den USA zum nächsten Vorfall. In El Paso fordert ein Amoklauf 22 Tote und 24 Verletzte. Auch Deutschland steht am 9. Oktober 2019 unter Schock. Beim Terroranschlag in Halle an der Saale gibt es zwei Tote und drei Verletzte.