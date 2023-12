Real Madrids Alaba unter Beschuss: Medien mit vernichtender Kritik

Trotz des 3:2-Sieges von Real Madrid gegen Union Berlin in der Champions League steht der österreichische Nationalspieler David Alaba im Zentrum heftiger Kritik.

David Alaba, der Star des österreichischen Fußballbundes (ÖFB) und Verteidiger bei Real Madrid, sieht sich nach einem fehlerhaften Spiel gegen Union Berlin mit heftiger Kritik konfrontiert. Sein Missgeschick führte zur Führung des Gegners, woraufhin Trainer Carlo Ancelotti ihn in der 71. Minute auswechselte.

Die spanische Presse zeigt sich unerbittlich in ihrer Beurteilung von Alabas Leistung. Besonders der Vorfall, der zum Tor für Union Berlin führte, wird als Indikator für seine aktuelle Form angesehen. Schon in der vergangenen Saison wurde ein Leistungsabfall bei Alaba bemerkt, dem in dieser Saison weitere Fehler passieren.