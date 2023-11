Österreich lässt Deutschland keine Chance

Nach einer überzeugenden Leistung feierte Österreich im Testspiel gegen Deutschland einen hochverdienten 2:0-Heimsieg.

Österreich dominiert 1. Halbzeit

Das Österreichische Team setzte die Gäste von Beginn weg mit hohem Pressing unter Druck, wodurch es immer wieder Ballgewinne in der Hälfte von Deutschland gab. Nach zwei Halbchancen durch Baumgartner und Gregoritsch hatte zweiterer in der 16. Minute die große Chance auf die Führung. Ein Pass in die Spitze hebelte die gesamte Deutsche Defensive aus, doch Kevin Trapp hielt mit einem starken Reflex das 0:0 fest. Auch in weiterer Folge agierte Österreich gegen sichtbar verunsicherte Deutsche mutig und wurde in der 29. Minute für die starke Leistung belohnt. Nach einem schönen Spielzug über Gregoritsch und Baumgartner ließ Sabitzer Tah mit einem Haken aussteigen und erzielte aus rund 16 Metern das verdiente 1:0. Auch in der restlichen Spielzeit der ersten Halbzeit war Österreich das bessere Team und ging mit einer verdienten Führung in die Pause.