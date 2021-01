Matt-Impfung: Bitschi sieht "ÖVP-Günstlingssystem" in Vorarlberg

"Völlig inakzeptabel" findet FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi die Vorgänge rund um die Corona-Impfung von Feldkirchs Stadtoberhaupt Wolfgang Matt. Auch die Feldkircher Neos fordern Aufklärung.

Wie berichtet, hat der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt am Wochenende trotz Widerspruch der Ärztin eine Corona-Impfung im Seniorenheim Gisingen erhalten. FPÖ-Landesobmann Bitschi sieht Landeshauptmann Markus Wallner in der Verantwortung und ortet ein "ÖVP-Günstlingssystem" in Vorarlberg. " Zuerst müssen die spärlich vorhandenen Impfdosen die Impfwilligen der wirklich gefährdeten Risikogruppe erhalten. Wenn Impfdosen übrig sind, dann müssen Personen der Risikogruppe, die sehnlichst auf die Impfung warten, vorgezogen werden, aber sicher nicht ÖVP-Politiker und ÖVP-Günstlinge", so Bitschi, der LH Wallner auffordert, "dieses offensichtliche ÖVP-Günstlingssystem und diesen Missbrauch sofort abzustellen."