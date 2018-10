Raumplanungsgesetz in Vorarlberg: Livetalk mit Karlheinz Rüdisser

Das Land Vorarlberg hat ein neues Raumplanungsgesetz präsentiert, das zum Teil heftig kritisiert wurde. Um 16 Uhr ist LSth. Karlheinz Rüdisser im Livetalk zu Gast.

Die Reaktionen zum neuen Raumplanungsgesetz in Vorarlberg sind unterschiedlich. Kritik gibt es naturgemäß von der Opposition und auch in der Immobilienbranche zeigt man sich zurückhaltend. Immobilienexperte und Geschäftsführer von Remax-Immowest Reinhard Götze will nun vorerst abwarten, welche Auswirkungen das Gesetz wirklich zeigt.