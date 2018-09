So will das Land gegen Baulandhortung vorgehen

Mit Änderungen des Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetzes will die Vorarlberger Landesregierung nun aktiv gegen Baulandhortung vorgehen und einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sicherstellen.

Die wichtigsten Eckpunkte umfassen etwa zeitlich vorgegebenen Bauverpflichtungen, verpflichtende räumliche Entwicklungskonzepte und Größenbegrenzungen beim Kauf von Grundstücken. “Die Zeit ist vorbei, in der es einen Freibrief für Baulandhortung gab”, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Anbetracht der dynamische Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung und den damit verbundenen Herausforderungen.

Entwicklung nach innen

Eine wesentliche Neuerung des Raumplanungsgesetzes sieht vor, dass Neuwidmungen von Bauflächen auf sieben Jahre befristet werden. Wird in dieser Zeit nicht gebaut, erlischt die Umwidmung ohne eine Entschädigung für den Käufer. Siedlungsentwicklung soll in Vorarlberg mit einer Festlegung von Siedlungsschwerpunkten und Verdichtungszonen künftig nach innen erfolgen. In diesem Sinn soll auch der Flächenverbrauch von Einkaufszentren (EKZ) eingedämmt werden. Ab einer Fläche von 900 Quadratmetern haben Gemeinden sicherzustellen, dass zumindest zweistöckig gebaut wird und zwei Drittel der nötigen Parkplätze in einer Tiefgarage oder einem Obergeschoß untergebracht werden.