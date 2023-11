Rauchverbot: Diese Regierung plant drastische Maßnahmen gegen Tabakkonsum und einen Preis von 13 Euro pro Packung Zigaretten

Die französische Regierung plant eine Ausweitung des Rauchverbots, um den Tabakkonsum in der Öffentlichkeit zu reduzieren.

Die französische Regierung plant eine Ausweitung des Rauchverbots, die auch Strände, Parks, Wälder und Schulnähe umfassen wird. Diese Maßnahme soll im ersten Quartal des nächsten Jahres in Kraft treten und zielt darauf ab, den Tabakkonsum in der Öffentlichkeit zu reduzieren.

Drastische Preissteigerung und Verbot von Einweg-E-Zigaretten

Ausnahme für nachfüllbare E-Zigaretten

Gesundheitsminister Rousseau: Rückdrängung des Tabakkonsums

Unterstützung für Rauchentwöhnung

EU-Statistik: Raucheranteil in Österreich, Frankreich und Deutschland

Laut der jüngsten EU-Statistik liegt der Anteil der täglichen Raucher in Frankreich bei 22,4 Prozent, verglichen mit 15,9 Prozent in Deutschland. Präsident Emmanuel Macron strebt an, bis 2032 die erste "tabakfreie Generation" in Frankreich zu erreichen.