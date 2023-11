Dieses Land schafft das Rauchverbot wieder ab

Neuseeland plant Rücknahme des Rauchverbots - eine Entscheidung, die bei Kritikern für Aufregung sorgt und als ein Erfolg für die Tabakindustrie gewertet wird.

Rechts-konservatives Bündnis

Sechs Wochen nach den Parlamentswahlen in Neuseeland wurde der Wahlsieger Christopher Luxon als neuer Premierminister des Landes vereidigt. Die Zeremonie fand am Montag statt, bei der der 53-jährige Luxon vor der Generalgouverneurin Cindy Kiro den Amtseid ablegte. Als ehemaliger Geschäftsmann wird Luxon nun ein Bündnis aus seiner konservativen National Party, der rechtspopulistischen NZ First und der rechtsliberalen ACT Party führen. Am vergangenen Freitag unterzeichneten Luxon, NZ-First-Chef Winston Peters und ACT-Party-Vorsitzender David Seymour einen Koalitionsvertrag, der unter anderem Steuerkürzungen, eine erhöhte Polizeipräsenz auf den Straßen, weniger Bürokratie und Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen vorsieht.