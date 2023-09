Was ihr über Vapes wissen müsst

Suchtpotenzial

Das Liquid, welches in der Vape verdampft wird, enthält neben Wasser, Aromastoffen und Lösungsmitteln meist auch Nikotin. Nikotin ist ein Nervengift, das innerhalb kürzester Zeit süchtig machen kann. Beim Dampfen besteht sowohl mit als auch ohne Nikotin die Gefahr, dass es zu einer Verhaltenssucht kommt. Dies bedeutet, dass es zwar nicht zu einer körperlichen Abhängigkeit (von Nikotin) kommt, dafür aber das Vape-Verhalten nicht mehr kontrolliert werden kann.

Gesündere Alternative?

Vapes bergen eine Reihe von Gesundheitsrisiken. Akute Irritationen der Atemwege und Schädigungen der Lunge sind möglich. Reizungen des Mundes, der Augen, der Nase und des Halses können entstehen. Je mehr Dampf eingeatmet wird, desto mehr schädliches Formaldehyd gelangt in den Körper. Dieser Stoff ist nachweislich krebserregend. Allergische Reaktionen auf bestimmte Aromastoffe können nicht ausgeschlossen werden. Abgesehen davon, ist Nikotin in jedem Fall gesundheitsschädlich und kann zu Übelkeit und Schwindel führen.

Marketing zielt auf Jugendliche

Auch Vapes ohne Nikotin, führen sehr oft dazu, dass die Jugendlichen auf Vapes mit Nikotin umsteigen oder mit dem Rauchen von Zigaretten beginnen. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass der Verkauf und Konsum von nikotinhaltigen Produkten in Vorarlberg erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Es gibt jedoch online verschiedene Händler, die eine große Auswahl an Vapes anbieten und diese ohne Altersprüfung verschicken. So kann die gesetzliche Altersgrenze relativ einfach ausgehebelt werden.