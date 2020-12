Rauch: "Weihnachten im Kreis der Familie möglich"

LR Johannes Rauch hat sich bei Gesundheitsminister Anschober für Ausnahmeregelungen bei den Ein- und Wiedereinreisen in Vorarlberg stark gemacht.

„Die Bürgerinnen und Bürger Vorarlbergs werden Weihnachten im Kreise ihrer Familien verbringen können“, zeigt sich Landesrat Johannes Rauch am Mittwoch in einer Aussendung erleichtert. Er habe mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine "Ausnahmeregelung herbeiführen können, damit grenzüberschreitende familiäre Kontakte möglich sind.“

Die Ausnahmen

Konkret heiße das, "dass Einreise und Wiedereinreise zum regelmäßigen Pendlerverkehr, zu familiären Zwecken oder zum Besuch des Lebenspartners möglich sind und dass etwa auch im Ausland Studierende über Weihnachten ihre Familien in Österreich besuchen dürfen".

Besuche bei Verwandten möglich

Noch offen ist die Frage, in welcher Form es möglich sein wird, beispielsweise eine in Baden-Württemberg lebende Großmutter während der Weihnachtsferien zu besuchen, ohne sich im Anschluss daran in Quarantäne begeben zu müssen.