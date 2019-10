Rauch holt Rekordergebnis für die Vorarlberger Grünen

Nach Hochrechnungen: Erstmals Platz 2 in Vorarlberg für die Grünen. Johannes Rauch nutzte die positive Stimmung für seine Partei perfekt aus und überholt bei seiner letzten Wahl die Blauen.

Vorarlbergs Grünen-Urgestein Johannes Rauch hatte am Wahlsonntag fürwahr leicht Lachen: Bei seiner vierten und zugleich letzten Landtagswahl als Spitzenkandidat steuerte er mit seiner Partei auf ein neues Landtagswahl-Rekordergebnis für die Vorarlberger Grünen zu. Damit hat er nun gute Argumente, die Regierungskoalition mit der ÖVP wie von seiner Seite gewünscht fortzusetzen.

Letzte Hochrechnung

Erstmals Platz 2 für die Grünen

Rauch nutzte die positive Stimmung für die Grünen ("Fridays For Future") und den Rückenwind der Nationalratswahl perfekt aus und belegte mit seiner Partei zum ersten Mal den zweiten Platz bei der Vorarlberger Landtagswahl - die Freiheitlichen wurden von den Grünen deutlich überholt. Eine weitere Schwarz-Grün-Regierung mit Rauch und Katharina Wiesflecker als Grünen-Landesräte scheint sehr wahrscheinlich. So wurde der Urnengang am Sonntag Rauchs letztes politische "Hurra" auf Landesebene. In fünf Jahren wird Rauch seine politische Karriere beenden ("es gibt auch ein Leben nach der Politik"), die Parteiführung will er im Frühjahr 2020 nach den Gemeindewahlen abgeben.

Rauch: "Bin dankbar und erleichtert"

Grünen-Spitzenkandidat Johannes Rauch hat sich in einer ersten Reaktion zur Vorarlberger Landtagswahl "dankbar und erleichtert" gezeigt. Als kleiner Regierungspartner nicht nur nicht zu verlieren, sondern noch zuzulegen, sei eine riesengroße Herausforderung gewesen. Das Wahlergebnis wertete Rauch als Vertrauensbeweis, der die Grünen in den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen noch stärke.

Rauch warnte aber davor, jetzt schon von einer Fortsetzung von Schwarz-Grün in Vorarlberg auszugehen. "Ausgemacht ist gar nichts", stellte er im Gespräch mit der APA fest. Es werde Gespräche geben, und die Voraussetzungen seien gut, noch sei aber nichts in trockenen Tüchern. Er stehe jedoch dazu, dass er die Regierungsarbeit fortsetzen wolle. Das Wahlergebnis nehme er als Auftrag, bei der Umsetzung des Klimaschutzes noch deutlich Fahrt aufzunehmen. Dass sich die Grünen in der Landesregierung um die Themen Klimaschutz und Sozialpolitik gekümmert haben, "hat funktioniert und wird gewollt", so Rauch.

Neue Koalition mit der ÖVP?

Zu einer neuerlichen Koalition mit der ÖVP - er sah Schwarz-Grün stets auf zwei Perioden angelegt - wird Rauch wohl nicht Nein sagen, wird sich aber auch nicht alles von Wallner diktieren lassen. Man werde nur dann weiter zusammenarbeiten, "wenn das Programm passt", kündigte er vor der Wahl an. Zentrale Themen bilden dabei Umwelt- und Klimaschutz sowie die Mobilität, seine Steckenpferde und Hauptressorts in der Landesregierung. Beim Klimawandel verweist Rauch gerne auf seine Rolle als frisch gebackener Großvater: Man müsse den nächsten Generationen eine Welt hinterlassen, die Handlungsoptionen offen lasse. Auch beim öffentlichen Verkehr sieht sich der ehemalige Sozialarbeiter erst "auf halbem Weg" - dieser soll "der zweitbeste nach Wien" sein bzw. werden.

Als besondere Genugtuung strich Rauch hervor, dass offenbar auch Sachpolitik honoriert werde. "Das Sahnehäubchen ist, dass wir die FPÖ überholt haben. Als ich 2000 in den Landtag kam, standen wir bei sechs Prozent, die FPÖ bei 27. Das hat sich dramatisch verschoben", sagte Rauch.

Auch viele Tiefen durchlebt

Dabei musste der 60-jährige Rauch bis in den Herbst seiner langen politischen Karriere warten, bis sich nachhaltig Erfolge einstellten. 1997 Parteichef der Vorarlberger Grünen geworden, machte der gleichermaßen zielstrebige wie ausdauernde Rauch in den Folgejahren manche Tiefen - etwa den Verlust der Klubstärke - durch, der durchschlagende Erfolg blieb bis 2014 aus. Auf der persönlichen Ebene stellte eine Krebserkrankung einen immensen Einschnitt dar. "Was mich ausmacht, glaube ich: Ich kann auch fünf oder zehn Jahre an einem Thema dranbleiben", beschreibt Rauch seinen "langen Atem". Er sei "beseelt, nicht besessen. Beseelt davon, etwas zu machen und umzusetzen", so Rauch im APA-Gespräch. Obwohl er eigenen Angaben zufolge auch bei den Bundes-Grünen "alles" hätte werden können, habe er immer im Land gestalten wollen.

Dass es Rauch mit seiner Partei überhaupt in die Landesregierung schaffte, hat einerseits mit seinem guten persönlichen Draht zu Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zu tun. Andererseits gelang ihm in weiten Teilen der Spagat, Kompromisse mit der ÖVP zu finden, zu denen auch der Landtagsklub und die Parteibasis - in manchen Fällen mit großem Bauchweh - stehen konnten. Diesbezügliche Streitpunkte gab es in den vergangenen fünf Jahren immer wieder, eine wirkliche Gefahr für die Koalition stellten sie aber nicht dar.

Zur Person Johannes Rauch

Johannes Rauch, geboren am 24. April 1959, ist Vater zweier Töchter und inzwischen auch Großvater. Der diplomierte Sozialarbeiter war zunächst als Bankkaufmann, dann in der Jugendarbeit tätig, ab 1997 führte er die Geschäfte der "Arbeitsinitiative für den Bezirk Feldkirch".

Von 1990 bis 1996 war Rauch als Umweltgemeinderat in Rankweil aktiv. Denn als Mitbegründer des "Grünen Forums" in seiner Heimatgemeinde Rankweil im Jahr 1987 war er ein Grüner der ersten Stunde. 1995 kam er in den Landesvorstand der Vorarlberger Grünen, zwei Jahre später wurde er nach einer Stichwahl gegen Grünen-Legende Kaspanaze Simma Vorstandssprecher.

Von 2000 bis zum Eintritt in die Regierung am 15. Oktober 2014 saß er im Landtag, ab 2004 war er dort Klubobmann. Seinen Ausgleich findet Rauch beim Lesen, auf Skitouren, beim Laufen, Klettern und Radfahren.

Der Livestream zur Wahl von VOL.AT, Ländle TV und VN.AT