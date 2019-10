FPÖ-Debakel: Aber Bitschi legt daheim zu

Ansonsten verliert die FPÖ in vielen Gemeinden laut der ersten Hochrechnung zur Vorarlbergwahl 2019.

FPÖ-Spitzenkandidat Christof Bitschi hat einen kleinen Heimsieg errungen. Entgegen dem Trend, der den Freiheitlichen in den meisten Gemeinden teils deutliche Verluste zuweist, gewann er in seinem Heimatort Brand dazu. Die 25,2 Prozent sind ein schmales Plus von 1,7 Punkten. Stärkste Partei in der Tourismusgemeinde blieb die ÖVP, die allerdings knapp sieben Punkte auf 52,1 Prozent einbüßte.