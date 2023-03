Rauch Fruchtsäfte erzielte 2022 neuen Umsatz-Höchstwert

Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller konnte im vergangenen Jahr einen saftiges Umsatzplus verzeichnen.

Geschäftsführer Jürgen Rauch sprach in einer Aussendung am Montag von einem "sehr erfolgreichen Jahr".

Rauch verzeichnete 2022 mit 1,535 Mrd. Euro einen neuen Umsatz-Höchstwert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 33,4 Prozent.

Internationaler Umsatz auf 72,2 Prozent gestiegen

Man habe trotz der Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten und überdurchschnittlichen Kostensteigerungen bei Energie und Rohstoffen ein "natürliches Mengen- und Umsatzwachstum" in allen Geschäftsbereichen - Markenartikel, Furchtverarbeitung und Lohnabfüllung - sowie auf nahezu allen Absatzmärkten erzielt, hieß es. Der Anteil des international erzielten Umsatzes sei auf 72,2 Prozent gestiegen, was maßgeblich zur Entwicklung beigetragen habe. In Österreich habe man die Marktführerschaft weiter ausbauen können.