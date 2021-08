Raubüberfall in Bregenz: Neue Infos zum Täter

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter, der am vergangenen Samstagabend einen Supermarkt in Bregenz Vorkloster ausgeraubt hat.

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bregenz Vorkloster am vergangenen Samstagabend ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach dem unbekannten Täter. Aufgrund weiterer Erkenntnisse durch das Landeskriminalamt gibt es sowohl zum Täter selbst, als auch zu seinem Fluchtweg neue Informationen.

Täterbeschreibung

Fluchtweg

Nach einer Zeugenwahrnehmung ist der Täter, wie im nachstehenden Auszug eingezeichnet, zuerst zu Fuß in Richtung Achsiedlungsstraße und dann nach rechts in Richtung des Wohnblocks, Achsiedlungsstraße 49, eingebogen. Im Bereich der Einfahrt (X) hatte der Täter ein Fahrrad abgestellt. Beim Fahrrad war auch sein Rucksack abgelegt. Nachdem der Täter etwas im Rucksack verstaut hatte, fuhr er mit dem Fahrrad in Richtung des Wohnblocks, Achsiedlungsstraße 49. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht mehr bekannt. Das Fahrrad konnte vom Zeugen nicht beschrieben werden.