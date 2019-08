Rassismus-Eklat bei BVB-Testspiel in Altach

In der Deutschen Bundesliga wird zurzeit heftig über Rassismus-Skandale diskutiert.

Nachdem Schalke-Boss Clemens Tönnies mit rassistischen Aussagen erst vor ein paar Tagen für Aufregung sorgte, kommt es nun zum nächsten Eklat - und zwar beim Rivalen der Schalker. Ex-BVB-Spieler Patrick Owomoyela imitierte beim Spiel Dortmund gegen Udinese in Altach Adolf Hitler, während der Stadionsprecher des BVB die Italiener als "Itaker" bezeichnete. Owomoyela und Stadionsprecher Norbert Dickel hatten das Testspiel des BVB gegen Udinese Calcio (4:1) am 27. Juli auf dem TV-Kanal des Vereins kommentiert und sich dabei mehrere Entgleisungen geleistet.

Es fängt damit an, dass die beiden sich über die Nachnamen der Spieler von Udinese lustig machten. Kevin Lasagna wurde zu "Lasagne" und Ignacio Pussetto zu "Prosecco". Mehrfach fiel der Begriff "Itaker", der als abwertende Bezeichnung für Italiener gilt. Der 57-jährige Dickel, zwischen 1986 und 1990 für Dortmund aktiv, fügte jedoch an: "Itaker ist ja auch keine Beleidigung".

Die Dortmunder, die am Samstag den Supercup gegen den FC Bayern München mit 2:0 gewonnen hatten und als Mitfavorit um die Meisterschaft in die am 16. August beginnende Saison gehen, betonten zudem, dass sich die beiden Ex-Profis "bei uns seit Jahren intensiv in der Anti-Rassismus-Arbeit" engagieren. Owomoyela war unter anderem 2006 für sein Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit mit dem Udo-Lindenberg-Preis ausgezeichnet worden.