Großes Fußballfest in Altach endete mit Spielabbruch

Der Leckerbissen zwischen Borussia Dortmund gegen Udinese fand ein früheres Ende

Nach 83 Minuten musste das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Udinese Calcio (12. Rang in Italien im Vorjahr) beim Stand von 4:1 für die Deutschen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden. Ein Wolkenbruch mit starkem Regen und Windböen verhinderte das Spiel über die volle Distanz auszutragen. Mehrere tausend Besucher in der Cashpoint-Arena durften aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Auftritt des Deutschen Vizemeisters gewesen sein. Es war wie jedes Jahr vom SCR Altach alles bestens organisiert und ein Fußballfest hat in Altach um diese Jahreszeit schon Tradition.