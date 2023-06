Rasenheizung auch ohne Transfereinnahmen

"Wir haben eine gute Lösung mit Bregenz gefunden", sagt Bernd Bösch im Vorarlberg-LIVE-Gespräch bei Moderatorin Magdalena Raos über die Stadionläsung ab November.

Die Finanzierung der Rasenheizung, die 590.000 Euro kosten soll, soll kein Problem darstellen. Dank eines Überschusses in der abgelaufenen Saison dank des Verkaufs von Bryan Teixeira und einer guten Prognose für die kommende Saison wäre die Rasenheizung auch ohne Spielerverkauf finanzierbar. Allerdings sind auch Transfers nicht ausgeschlossen, wobei derzeit noch keinerlei Angebote vorliegen sollen. Das neue Reichshofstadion ist vorerst für rund 5200 Zuschauer geplant, für Bösch eine ausreichende Größe. „Mir ist ein volles Stadion lieber als ein halbleeres. Man sieht in Innsbruck wie die Atmosphäre in einem halbleeren Stadion ist“, sagt der Vorstandssprecher der Austria.