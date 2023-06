Rappenloch: Erste Autos fahren über die neue Brücke

Video: Lokalaugenschein mit Stadtrat Markus Fäßler

Kurz darauf folgte noch in derselben Minute das zweite Auto.

Herausforderungen beim Bau

Einerseits habe man nun wieder eine sichere Verbindung in das Bergdorf Ebnit. Andererseits gebe es auch eine Verbesserung für jene, die im Gebiet rund um den Staufensee wandern und bisher die Straße queren mussten. Diese ist nun wieder Verkehrs-frei.

So sieht sie aus, die neue Rappenlochbrücke.

Geologische Verhältnisse schwierig

Erleichterung für Bus und Bauern

"Für den Bus ist das natürlich eine wunderbare – na ja, ich möchte nicht sagen Abkürzung – aber Erleichterung", so Fäßler. Der Bus soll bald wieder im einstündigen Takt ins Ebnit fahren. Auch der Viehtrieb soll über die Brücke laufen: erste Tiere werden in den kommenden Tagen auf die Alpen gebracht, teilweise mit Transportfahrzeugen. Auch für die Bauern sei es so gesehen eine Erleichterung.