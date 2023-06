Rammstein: Unterstützung von den Fans - Kritiker sind entsetzt

"Es gibt auch andere Storys", schreibt ein weiblicher Rammstein-Fan im Netz. Und zudem planen Fans für die Konzerte in München eine „Solidaritätsaktion“.

In den sozialen Netzwerken haben sich nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann (Es gilt die Unschuldsvermutung, Anm. d. Red.) von Rammstein schon Gruppen gebildet, die unter dem Namen "Justice for Rammstein" oder "I.Stand.With.Rammstein" ihre Unterstützung für den Frontmann und die Band angekündigt haben.

"War der beste Abend in meinem Leben"

"Jessi Lindemann", offensichtlich ein Harcore-Fangirl, sagt in einem Video: "Natürlich gab es dort auch Alkohol im Backstage und es wurde auch nichts verteilt. Es war für mich mega-super geil, dass ich Till kennenlernen durfte. Es war der beste Abend in meinem Leben und ich kann die Gerüchte nicht nachvollziehen.

Konzert in München: "Rammstein Army" plant eine Solidaritätsaktion

Fans der Gruppe "Rammstein Army" planen anscheinend trotzdem eine Solidaritätsaktion, um Lindemann zu unterstützen. Die Fans haben die Aktion während der Konzertreihe in München geplant und teilten dies in den sozialen Medien mit. Sie bereiten eine Überraschung vor, wie es in einem Beitrag heißt. Dabei machen sie sich eine Tradition der Band zunutze. Am Ende ihrer Auftritte kniet die Band vor ihrem Publikum nieder, um sich zu verabschieden. "Wenn sie knien, knien wir mit ihnen." Die Fans beabsichtigen auch, eine abgeänderte Version des Rammstein-Songs "Ohne Dich" zu singen, nämlich "Ohne Euch". Die Ankündigung lautet: "Wir dachten über ein Ständchen nach".