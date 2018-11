Rafreider: "Sehr bald" wieder im ORF

Ex ZiB-Anchorman Roman Rafreider macht derzeit Uralub in Tirol und verrät, dass er "sehr bald" wieder im ORF zu sehen sein wird.

Seither ist Rafreider auch vom Bildschirm verschwunden. Nun postete der ZiB-Anchorman Urlaubs-Fotos von einer Wanderung in Tirol. Viele Fragen sich nun, ob und wann Rafreider wieder im ORF zu sehen sein wird. Einem Instagram-User, der wissen will, wann Rafreider wieder vor die ORF-Kamera tritt, antwortete er: „Bald. Sehr bald.“

In der Beziehung mit seiner Ex-Freundin soll es zu Körperverletzung und gefährlichen Drohungen gekommen sein. Die Polizei hatte eine Anzeige bestätigt. Der ORF hatte erklärt, die Angelegenheit “sehr ernst” zu nehmen und mitgeteilt, dass sich Rafreider auf Urlaub befinde.

Der “ZiB”-Moderator Roman Rafreider hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen seine Freundin in einer “Erklärung für die Presse” zurückgewiesen. “Ich weise alle Medien und auch die User in Sozialen Medien nachdrücklich darauf hin, dass die Berichterstattung in dieser Form nicht stimmt”, schreibt Rafreider.