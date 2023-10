Queen Désirée Nick zeigt ihre royalen Brüste - da muss "Insta" eingreifen

Désirée Nick, 66 Jahre jung und bekannt für ihr loses Mundwerk, überrascht erneut ihre Fans mit einem freizügigen Clip auf Instagram.

„Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist klischeebehaftet und voller Vorurteile. Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen“, erklärte Nick zu ihrer Motivation hinter dem freizügigen Fotoshooting.

Die Entertainerin, die ihre Fans immer wieder mit humorvollen und fast textilfreien Inhalten versorgt, präsentiert sich auf ihrem Instagram-Profil erneut mit viel Haut und Selbstironie. In einem kürzlich veröffentlichten Clip, den sie mit "Hier spricht die Königin" betitelt, zeigt sich Nick in einer rosa Federjacke, einem passenden Spitzen-Schlüpfer und einer Krone, während sie auf Kleidung weitgehend verzichtet. Ein Collier rundet den royalen Look ab.