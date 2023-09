Wiesn-Playmate Laura ist noch Single

Oktoberfest: Laura Langas ist das strahlende Wiesn-Playmate 2023.

Laura Langas ist das offizielle Wiesn-Playmate 2023, wie der Playboy kürzlich bekannt gab. Als gebürtige Bayerin hat Laura eine tiefe Verbundenheit zum Oktoberfest, das sie seit ihrer Kindheit besucht. In einem exklusiven Interview mit dem Playboy teilt sie ihre Liebe zum Fest, ihre Träume und mehr.

Die stolze Bayerin: Laura ist mit dem Oktoberfest aufgewachsen und besucht es Jahr für Jahr mit Begeisterung. Es fällt ihr schwer zu sagen, was ihr am besten gefällt, aber die Stimmung in den Zelten, das gemeinsame Singen und das Essen von Wiesn-Hendl oder Obazda gehören definitiv dazu. Auch außerhalb der Zelten genießt sie es, von Stand zu Stand zu schlendern und Leckereien wie Schokofrüchte oder gebrannte Mandeln zu naschen.