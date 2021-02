Quartiersentwicklung Leutbühel: So geht es weiter

Bregenz Leutbühel: Im April soll die Projektfortsetzung öffentlich ausgeschrieben werden. Baubeginn könnte Anfang September sein.

Im September 2018 wurde in Bregenz mit der Quartiersentwicklung Leutbühel begonnen. Die zwischen­zeitlich fertiggestellte erste Etappe umfasste im Tiefbau die Erneuerung der technischen Infra­struktur wie zum Bei­spiel Strom-, Gas-, Wasser- und Telefonleitungen, oberirdisch und für die Allgemeinheit besser sichtbar den gestalterischen und verkehrsorganisatorischen Umbau der Kirchstraße und der Römerstraße zu einer „Begegnungszone“.

2021 will die Stadt jetzt einen weiteren Schritt zur Quartiersentwicklung setzen, der zum einen den Leutbühel selbst, teilweise auch die Deuringstraße, und zum anderen die Maurachgasse betrifft. Dazu fand am 19. Februar im Festspielhaus ein Workshop der eingesetzten Lenkungs­gruppe statt, heißt es in einer Aussendung der Stadt Bregenz.