Abriss der Kirchstraße 1: Das soll am Leutbühel kommen

Das Bregenzer Gebäude selbst war nicht erhaltungswürdig und soll einem Neubau Platz machen. Dieses wird sich jedoch scheinbar am Altbau orientieren.

Wie VOL.AT im Mai in Erfahrung brachte, erwarb der Liechtensteiner Juwelier Huber das Gebäude an der Ecke Kirchstraße und Leutbühel. Damit soll der lizenzierte Rolex-Händler nach Lech auch in der Landeshauptstadt Fuß fassen.