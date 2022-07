Quarantäne fällt: Ab Montag gelten die neuen Maßnahmen

Gesundheitslandesrätin Rüscher sieht in Quarantäne-Aus von Gesundheitsminister Rauch ein „Schritt mehr zur Eigenverantwortung“.

Landesrätin Martina Rüscher verweist auf die Änderungen in Bezug auf die COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung, welche ab Montag, 1. August, in Kraft treten. „Der Wegfall der Quarantäne für CoV-Infizierte ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in Vorarlberg vertretbar“, so Rüscher mit Blick auf die derzeitige Spitalsbelegung. Die Gesundheitsreferentin appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung: „Dieser Virus wird bleiben, die neuen Regelungen helfen uns dabei, damit leben zu lernen.“