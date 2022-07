Contact Tracing dürfte ebenfalls enden

Mit dem Ende der Corona-Quarantäne stellt sich die Frage nach dem Weiterbestehen des Contact Tracings. Nach jüngsten - von diversen Medien zitierten - Angaben aus dem Gesundheitsministerium ist dessen Weiterführung derzeit nicht geplant. Am Dienstag sei aber noch anderes kundgetan worden, hieß es am Donnerstag im Büro des Wiener Stadtrats Peter Hacker (SPÖ). Deshalb warte man jetzt einmal auf einen Erlass aus dem Ministerium.

Auch Kärnten und Burgenland - ebenfalls SPÖ-geführt - warten auf eine Vorgabe des Bundes. Salzburg hat schon am Mittwoch per Aussendung informiert, dass mit dem Quarantäne-Ende auch das Contact Tracing beendet wird.

In Wien hat man - in Vorbereitung auf die Herbstwelle - Anfang Juli eigentlich noch neue Mitarbeiter gesucht. Jetzt würde man die bestehenden 180 gerne halten. Aber es stellt sich die Frage nach deren Aufgaben, habe die Kontaktpersonen-Nachverfolgung doch (weil Geimpfte nicht mehr dazu zählten) schon jetzt keine Rolle mehr gespielt und falle jetzt doch auch der Aufgabenkomplex der Absonderung weg. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) habe am Dienstag im Gespräch mit den Landesgesundheitsreferenten - auf Nachfrage Vorarlbergs - aber erklärt, dass man das Contact Tracing grundsätzlich weiterführen wolle. Jetzt müsse er definieren, was die Aufgaben sind, hieß es am Donnerstag im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).