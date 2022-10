Auf Initiative der ARGE Küchenleitungen und des Landesverbandes Heim- und Pflegeleitungen präsentierte Judith Benedics von der Nationalen Ernährungskommission den Leitfaden für Qualitätsstandards für die Ernährung in Pflegeheimen.

Landesrätin Katharina Wiesflecker begrüßte zu der Veranstaltung am Donnerstag, 13. Oktober, in Röthis zahlreiche interessierte Heim-, Küchen- und Pflegeleiterinnen und -leiter. „Ich bin beeindruckt, mit welch großem Engagement und fachlicher Kompetenz sich die Verantwortlichen in den Heimen mit diesem Thema beschäftigen. Viele Heime sind schon auf dem Weg, verbindliche Qualitätsstandards zu implementieren“, sagte Wiesflecker.