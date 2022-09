Putin-Tochter reiste mehrmals geheim nach Österreich

Die Tochter von Wladimir Putin soll nicht nur mehrmals nach Bayern gereist sein, sondern auch unbemerkt in Österreich gewesen sein. Die Behörden sollen von all dem nichts gewusst haben.

Katerina Tichonowa soll sich mehrmals mit ihrem Geliebten in Bayern getroffen haben. So soll die Putin-Tochter seit 2015 mindestens zwanzig Mal nach Deutschland gereist sein. Doch damit nicht genug: Katerina Tichonowa soll mit bewaffneten Bodyguards auch mehrmals nach Österreich gereist sein. Zwischen 2015 und 2019 soll Tichonowa mindestens vier Mal am Wiener Flughafen Schwechat gelandet sein. Mit dabei: Bewaffnete Sicherheitsleute der russischen Präsidentengarde FSO.