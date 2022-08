Tochter von Putin traf jahrelang Geliebten in Bayern

Katerina Tichonowa, die Tochter von Wladimir Putin, soll in den vergangenen Jahren über 20 Mal nach Bayern gereist sein! Und niemand soll davon gewusst haben ...

Neue Enthüllungen sorgen jetzt für Aufregung: Putins Tochter soll mit dem Ex-Chef des Münchner Staatsballetts liiert sein. Laut einer Recherche des "Spiegels" und des russischen Portals "IStories" soll Tichonowa in den vergangenen zwanzig Jahren 20 Mal in unser Nachbarland Deutschland gereist sein. Davon sollen die deutschen Sicherheitsbehörden nichts gewusst haben!

Angeblich würden Passagierdaten, Passkopien und interne Mails die Besuche aber belegen, wie es in den Berichten heißt. Demnach soll die Putin-Tochter ihren Geliebten Igor Selenskyj (Direktor des Staatsballets) öfters besucht haben. In Luxushotels in München und am Tegernsee (Oberbayern) sollen sie sich regelmäßig getroffen haben.