Enthüllungen eines ehemaligen Leibwächters von Putin: Flucht, Paranoia und Kriegskritik.

Putins Misstrauen gegenüber seinen eigenen Leuten

In einem aufschlussreichen Interview mit Dohzd TV schilderte Brizhaty, wie Putin systematisch versucht, seine eigenen Sicherheitskräfte und die Öffentlichkeit über seine Bewegungen zu täuschen. "Der Kreml kündigt Putins Ankunft an zwei verschiedenen Flughäfen an, doch in Wirklichkeit könnte er bereits per Schiff unterwegs sein", berichtet Brizhaty. Ein solches Ausmaß an Täuschung zeige ganz offensichtlich, wie tief das Misstrauen des Präsidenten gegenüber seiner eigenen Entourage und der Welt ist.