Prisma verkauft messecarree Anteile in Wien

An den Miteigentümer Wiener Städtische, da die Standortumsetzung abgeschlossen und die Vollvermietung erreicht ist.

Die Prisma Unternehmensgruppe hat per 30. September ihre Anteile an der gemeinsamen Eigentümergesellschaft für das Stadtentwicklungsprojekt messecarree Wien an den Mitgesellschafter Wiener Städtische Versicherung AG veräußert. Der Verkauf der Anteile in Höhe von 50 Prozent wurde anlässlich der Fertigstellung und Vollvermietung des Projekts abgeschlossen. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde Stillschweigen vereinbart. Dies gab der Prisma-Vorstand Bernhard Ölz im Vorfeld der Eröffnungsfeier am Mittwoch bekannt.