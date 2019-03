Vorarlberg: Prisma investiert Millionen in neues Stadthaus

In der Dornbirner Marktstraße haben in dieser Woche die Arbeiten für die Umsetzung eines neuen Stadthauses begonnen.

35 Millionen Euro investiert

Mit der Errichtung des neuen Gebäudes in der Marktstraße 55, den 2016 fertig gestellten Stadthäusern in der Schillerstraße, den Stadthäusern am Marktplatz 15 und in der Marktstraße 11 sowie dem Bertolini Haus weitet die Prisma Unternehmensgruppe ihr Engagement im Zentrum von Dornbirn weiter aus. Das Gesamtinvestment in im Eigentum der Prisma Unternehmensgruppe befindliche Standorte beträgt dort – ohne Campus V – bereits etwa 35 Millionen Euro.