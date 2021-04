Prinz Philip: Seine letzten Worte an Prinz Charles

Prinz Philips letzter Wunsch - was er in einem emotionalen Gespräch Prinz Charles noch sagte.

Video: Prinz Philips letzter Wunsch an seinen Sohn Prinz Charles

https://www.vol.at/prinz-philip-versoehnen-sich-harry-und-william/6956181

Trauerfeier im Familienkreis

Die Trauerfeier für den am vergangenen Freitag gestorbenen Herzog von Edinburgh findet am kommenden Samstag im engsten Kreis der königlichen Familie auf Schloss Windsor statt. Der Bürgermeister von Windsor in der Nähe von London hat indes die Öffentlichkeit gebeten, zur Trauerfeier von Prinz Philip nicht an den Ort des Geschehens zu kommen.