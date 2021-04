Tod von Prinz Philip: Harry schon in London - ohne Meghan!

Vergangenen Freitag starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren im Beisein seiner Ehefrau Königin Elisabeth II.: Für die Trauerfeier am 17. April kommt auch Prinz Harry aus Amerika, um seinem Großvater die letzte Ehre zu erweisen.

Video: Harry soll schon in London sein

Prinz Harry (36) ist nach offiziell unbestätigten Medienberichten nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip in Großbritannien eingetroffen. Er soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen.