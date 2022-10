Prinz Harry: "Eigentlich haben wir fünf Kinder"

Nanu, haben Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) etwa heimlich Nachwuchs bekommen? Eine Aussage des Duke of Sussex über seinen Familienzuwachs sorgt für Verwirrung.

In einem Videochat gab der Royal Einblick in sein Privatleben und überraschte dabei auch mit folgender Aussage: "Also eigentlich haben wir fünf Kinder."