Harry und Meghan: Drama um Töchterchen Lillibet

Vor zwei Monaten brachte Meghan Töchterchen Lillibet zur Welt, die Taufe sorgt nun für Probleme.

Vor eineinhalb Jahren kehrten Prinz Harry und seine Gattin Meghan der britischen Königsfamilie den Rücken und verlagerten ihr Leben in die USA. Interviews, Streitereien und Insiderinfos für die Presse folgten. Am 4. Juni 2021 brachte Meghan in Los Angeles Töchterchen Lillibet zur Welt. Für die Taufe kommt für die Zweifach-Eltern aber nur Windsor-Castle in Großbritannien in Frage. Prinz Charles soll davon wenig begeistert sein, die Queen überrascht mit ihrer Reaktion.