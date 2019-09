Premiere in Dornbirn: Verhaltener Applaus für Elfriede Jelineks "Wut"

Was eher dem herausfordernden Werk geschuldet war, als der Leistung der Theater-Schauspieler.

"Wut" von Elfriede Jelinek ist erwartungsgemäß ein dichter Text, anspruchsvoll und fordernd. Vier Todesengel formulieren darin ihre rasende Wut. Die Premiere der neuen Produktion der Theatergruppe Unpop am Mittwoch im Kulturhaus Dornbirn wurde zu einer wütenden Abrechnung. Das Publikum spendete verhalten Applaus, was eher dem herausfordernden Werk geschuldet war als der Darstellerinnenleistung.

Der Überfall auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt für koschere Lebensmittel im Jänner 2015 in Paris inspirierten Elfriede Jelinek zum Stück "Wut", in dem sie wie gewohnt unterschiedliche Bedeutungsebenen schichtet. Sie spricht nicht alles aus, aber vieles an. Die Wut gegen die islamistischen Terroristen vermengt sich mit einer Wut-Orgie über Götter, dem Aufeinanderprallen verschiedener Weltanschauungen, Vergleichen zu griechischen Mythen und Jelineks eigenen Ansichten. Die Autorin wütet auch gegen den Voyeurismus der ewig-präsenten Videokameras, die Opfer beim Sterben filmen. Ein Alptraum, der von der Realität erst kürzlich überholt wurde, als ein Amokläufer seinen Irrsinn per Stream ins Internet stellte.