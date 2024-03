Preis-Schock! Deutsches TikTok-Phänomen Fibii zuckt aus und beschimpft die Schweizer

Influencerin Fibii erlebt Preisschock in Schweizer Bergen und geht auf die Eidgenossen los: "Ihr seid ein Haufen Müll."

Während ihres Aufenthalts in den Schweizer Alpen zum 18. Geburtstag erlebte die deutsche Influencerin Fibii, bekannt für ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Twitch und TikTok mit über 2,1 Millionen Followern, einen unerwarteten Preisschock. "Schämt euch, für das, wo ihr wohnt, wo ihr lebt und dass euer Land so teuer ist", entlud sie ihren Unmut in einem Video, das schnell viral ging. Auf "X" schreibt sie, dass sie für zwei Döner 35 Euro bezahlt hat, im Video spricht sie von 50 Euro.

Hohe Preise in der Schweiz

Fibii, die mit ihrer Familie zum Skifahren in die Berge gereist war, zeigte sich entsetzt über die Kosten: "500 Euro für zwei Tage, nur für mich und meinen Bruder – und dann 17 Euro für einen Döner, auf dem auch noch Mais war!" Ihre Enttäuschung über die hohen Preise mündete in eine scharfe Kritik an den Schweizern selbst: "Ihr denkt, ihr seid was Besseres. Ihr seid ein Haufen Müll." Später relativierte sie diese Aussage zwar, betonte aber, wie sehr die hohen Kosten sie schockiert hätten.