Positiver Corona-Test bei Bayern-Star Joshua Kimmich

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der FC Bayern München am Donnerstag mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Der bislang ungeimpfte 26-Jährige befand sich zuletzt in Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt hatte. Vor Kimmich war am Donnerstag auch der positive Test von Teamkollege Eric-Maxim Choupo-Moting bekannt geworden. Kimmich befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FC Bayern auf seiner Homepage mit.