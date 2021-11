DFB-Spieler positiv - Kimmich in Quarantäne

Aufgrund eines positiven Corona-Falls bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft herrscht Unruhe vor den WM-Quali-Spielen.

Corona-Schock bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Vor dem Jahresabschluss ist ein Spieler trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier weitere Profis befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamts trotz eines negativen Tests als Kontaktperson 1 im Teamhotel in Quarantäne. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagvormittag ohne Namensnennung mit. Nach SID-Informationen handelt es sich bei dem positiv getesteten Spieler um den Münchner Niklas Süle.

Gesundheit geht vor

"Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien.