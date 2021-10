Ungeimpfter Kimmich sorgt für Aufregung

Bayern-Profi Joshua Kimmich hat mit seinen Aussagen zum Impfverzicht Unverständnis und Kritik hervorgerufen.

Bayern München bleibt auch ohne seinen an Corona erkrankten Trainer das Maß der Dinge. Doch die Impf-Ablehnung von Joshua Kimmich drängt das 4:0 gegen Hoffenheim in den Hintergrund.

"Habe Bedenken"

Joshua Kimmich stand mit den Händen in der Jackentasche und ernster Miene vor dem Mikrofon und versuchte tapfer, seine ablehnende Haltung gegen eine Corona-Impfung zu erklären. Das souveräne 4:0 (2:0) seines FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim ohne den an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann, der den Rekordmeister aus seiner Küche zur nächsten Machtdemonstration lenkte, war da längst zur Nebensache geworden.

Er habe "persönliche Bedenken", sagte der Nationalspieler bei Sky, "gerade was fehlende Langzeitstudien angeht". Auch wenn er eine Impfung bisher ablehne, sei er sich seiner "Verantwortung bewusst", ergänzte der 26-Jährige: "Ich halte mich an die Hygienemaßnahmen und werde alle zwei, drei Tage getestet." Kimmich betonte, er sei "kein Corona-Leugner oder Impfgegner" und es daher "sehr gut möglich, dass ich mich bald impfen lasse".

Kimmich mit Corona-Initiative

Er selbst sei ein "Impf-Freund", sagte Kimmichs Teamkollege Thomas Müller. Er hoffe deswegen, "dass sich die Spieler, die jetzt noch nicht geimpft sind, das noch anders überlegen und sich ein Herz fassen". Man wolle schließlich "aus dieser Corona-Phase rauskommen. Von meinem Wissensstand her ist die Impfung dafür die beste Möglichkeit."

"Schmaler Grat"

Die Haltung seines Klubs ist dagegen eindeutig. "Wie die Verläufe sind, wenn man nicht geimpft ist, kann man in den Kliniken gerne erfragen. Deswegen plädiere ich dafür und bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist, sich impfen zu lassen", hatte Nagelsmann erst am Freitag gesagt. "Der FC Bayern empfiehlt, sich impfen zu lassen", fügte Sportvorstand Hasan Salihamidzic an.