Polizist bediente sich wegen Unterzuckerung

So erklärte Beamter, dass er bei Glücksspielkontrolle ohne Bezahlung Orangensaft trank. Er wehrte sich gegen ein Disziplinarverfahren.

Polizeiaktion wurde gefilmt

Ein anderer Bundespolizist hat in dem Lokal drei kleine Flaschen Orangensaft aus dem Kühlschrank genommen und getrunken. Die Landespolizeidirektion in Bregenz erließ deswegen gegen ihn eine Disziplinarverfügung von 100 Euro. Dagegen erhob der Disziplinar­anwalt der Disziplinarkommission des Innenministeriums Einspruch. Daraufhin leitete die Disziplinarkommission des Innenministeriums ein anhängiges Disziplinarverfahren ein.

Die Einleitung des Disziplinarverfahrens hat der Beschuldigte bekämpft. Nun wurde seine Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht in Wien abgewiesen. Dagegen ist noch eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien möglich.