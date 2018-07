Aus der Polizei ausgetreten

Richter Mario Dragoni hat am 15. Juni am Wiener Bundesverwaltungsgericht das Disziplinarverfahren gegen einen Vorarlberger Bundespolizisten eingestellt.

Am 5. März hatte die Disziplinarkommission beim Innenministerium ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten eingeleitet. Dabei wurde dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe in der Nacht vom 29. auf 30. April 2016 im Dienst und in Uniform bei einer Glücksspielkontrolle in einem Wettlokal in Lustenau, ohne Zustimmung des Lokalinhabers und ohne dafür zu bezahlen, einen Apfel an sich genommen und vor Ort konsumiert sowie ein Bier gezapft, es aber nicht konsumiert. Der Exekutivbeamte wurde damit verdächtigt, seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt zu haben.