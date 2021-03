"Polizei zurückgedrängt": Corona-Demonstranten feiern sich in sozialen Netzwerken.

Weiters heftig diskutiert werden die Tumulte zwischen Corona-Demonstranten und Polizei am Sonntag in Bregenz und der Sturz einer wütenden Dame, die den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisten wollte.

Lautstark wurde am Sonntagnachmittag in der Bregenzer Innenstadt demonstriert, die Stimmung war aufgeladen. Rund 300 Demonstranten versammelten sich am Kornmarktplatz und zogen anschließend mit Österreich-Fahnen, Transparenten und "Kurz muss weg"-Sprechchören durch die Innenstadt. Zurück am Ausgangspunkt unterhielten mehrere Redner die johlenden Anwesenden, verteilten wiederholt verbale Seitenhiebe gegen die anwesenden Polizisten und heizten die Stimmung weiter an. Einer der Redner wandte sich an die Beamten: "Ich möchte euch Polizisten sagen: Das Wichtigste an eurem Beruf ist nicht, der Big Boss zu sein, sich aufzuführen wie ein kleiner Diktator, um das eigene Ego zu füttern, aber ihr seid da, um diese Menschen hier zu beschützen, vor denen, die die wirklichen Verbrecher sind." [sic]