Polizei konnte Graffiti-Sprayer ausforschen

Im Zeitraum vom 25. bis 27. Jänner wurden mehrere Hausfassaden und Wände einer Unterführung in Hohenems beschmiert. Ein 16-jähriger Hohenemser wurde bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Ende Jänner wurden in Hohenems mehrere Hausfassaden von Mehrparteienhäusern sowie der Volksschule Markt und Wände einer Unterführung in Hohenems mit schwarzem Sprühlack verunstaltet bzw. beschmiert. Dadurch ist ein Schaden in der Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Hohenems und zielführender Hinweise aus der Bevölkerung konnte nun ein 16-jähriger Bursche aus Hohenems ausgeforscht werden.