Podcast: Game of Thrones - die lange Nacht

Achtung Spoiler-Alarm: Hier gibt's die Nachbesprechung zur spektakulärsten TV-Schlacht der Seriengeschichte bei Game of Thrones.

In der dritten Episode von Game of Thrones (Staffel 8) kommt es zur epischen Schlacht um Winterfell. Die Helden von Westeros treffen auf eine Armee von Untoten des Nachtkönigs. 55 Drehtage für 82 Minuten: “Die lange Nacht” wurde unglaublich inszeniert und hätte in jedem Hollywood-Kino-Blockbuster für Aufsehen gesorgt. Jon Snow und die “Mutter der Drachen” müssen es mit dem “Night-King” aufnehmen. Das Filmblut fließt hektorliterweise und kaum keimt Hoffnung für die Helden auf, wird diese auch schon wieder im Keim erstickt. Zu mächtig und stark scheint der Nachtkönig zu sein, dem nicht einmal Drachenfeuer etwas anhaben kann.