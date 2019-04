Auf HBO wird heute die dritte und längste Folge der Erfolgsserie "Game of Thrones" ausgestrahlt.

Das Warten für die Fans hat ein Ende: Die finale Staffel von “Game of Thrones” ist endlich angelaufen. Während die ersten zwei Episoden der achten Staffel jeweils knapp eine Stunde dauerten, erscheint heute die Dritte. Mit einer Dauer von 82 Minuten handelt es sich hierbei um die längste Episode “Game of Thrones”, die es jemals gab.

“Game of Thrones”-Fans auf der ganzen Welt erwarten die überlange Episode schon sehnlichst: Es handelt sich hierbei um die berühmt berüchtigte Folge, in der es zur Schlacht von Winterfell kommt. Hier kämpft eine Allianz, bestehend aus Jon Schnee, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Tyrion Lannister, Brienne von Tarth und Sansa Stark, gegen den Nachtkönig und seine weißen Wanderer.

Fans erwartet “etwas noch nie Dagewesenes”

Bryan Cogman, co-executive producer der Serie, heizt die Vorfreude der Fans gegenüber “Entertainment Weekly” noch gewaltig an: Sie hätten etwas geschaffen, das so noch nie zuvor im Fernsehen oder im Film gemacht wurde. “Das finale Aufeinandertreffen der Armee der Toten und jener der Lebenden ist etwas noch nie Dagewesenes, schonungslos und es kommt zu einer Mischung verschiedener Genres – sogar in der Schlacht selbst.”