Plädoyer für Sofortmaßnahmen

Fischer konnte dieser Argumentation nicht folgen. "Es ist die x-te Variante, die da plötzlich auftaucht. Und die Schweizer Nachbarn, auf deren Grund sich diese Trasse vor allem befinden würde, wissen davon nichts." Generell würden die Menschen in Lustenau nicht mehr an eine umfassende Lösung des Verkehrsproblems glauben. "Ich bin quasi ein Zeitzeuge. Habe den Planungsprozess von Mobil-im-Rheintal erlebt, und jetzt haben wir diese Situation." Er müsse in Anbetracht der Lage wieder "Hoffnung lernen", gestand der Bürgermeister.

Schneider will das Ergebnis des jahrelangen Planungsprozesses nicht in Stein gemeißelt sehen. "Man kann doch nicht sagen, dass das was vor zehn Jahren noch galt, auch heute noch so ist. Dinge verändern sich, und dem muss man Rechnung tragen. Diskussionen müssen immer möglich sein."