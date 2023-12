Pkw landet in Lustenau in Graben

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte nach Lustenau gerufen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 03:42 Uhr, kam es auf der Dornbirner Straße (L 204) in Lustenau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer war auf dem Weg von Lustenau in Richtung Dornbirn, als er infolge eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanke stieß. Obwohl die Beifahrerin versuchte, gegenzulenken, endete die Fahrt im Straßengraben.