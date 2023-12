Nächtlicher Einsatz in Lustenau

In der Nacht auf Donnerstag landete auf der L204 Lustenauer Straße ein Auto im Graben.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 03:42 Uhr auf der L 204, der Dornbirner Straße in Lustenau, ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer, der von Lustenau in Richtung Dornbirn unterwegs war, geriet aufgrund von Sekundenschlaf von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke.